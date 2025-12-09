Правительство работает над сокращением графиков отключений света в Украине

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: КМУ

Сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений света по всей Украине. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



По ее словам, Кабинет министров работает над сокращением их продолжительности.



«Готовим ряд решений правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей», – заявила премьер.

Напомним, что 9 декабря во всех областях Украины действуют графики отключений света объемом от двух до четырех очередей.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко