Барабаш объяснил, почему ушел с должности главы Авдеевской ГВА

Экс-глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Фото: Барабаш в Фейсбук

Решение об уходе с должности начальника Авдеевской городской военной администрации не спонтанное и не эмоциональное. Об этом сообщил теперь уже экс-глава ГВА Виталий Барабаш.



По его словам, это решение было взвешено и принято очень давно.



«Так требует ситуация. На самом деле, каждый мужчина, каждый сознательный украинец должен сейчас максимально прилагать усилия для приближения нашей победы. Я считаю, что мое место сейчас в армии», – сказал Барабаш.



Бывший начальник ГВА утверждает, что рапорт об увольнении подавал еще в 2022 году.



«Потом еще. В последний раз это было в марте этого года. И вот, наконец, президент подписал. Авдеевка для меня – не точка на карте. Я не оставляю ее, просто меняю позицию», – добавил он.

Напомним, что 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Виталия Барабаша с должности главы Авдеевской ГВА.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко