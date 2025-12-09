Славянская бригада НГУ уничтожила российские беспилотники в Донецкой области: кадры

Российский дрон в Донецкой области. Фото: кадр из видео

18-я Славянская бригада НГУ уничтожила несколько российских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Среди уничтоженных дронов – V2U и «Молния».



«Каждый российский дрон, перехваченный в воздухе – это чьи-то сохранившиеся дом или машина, чья-то спасенная жизнь. Поэтому операторы 18-й Славянской бригады работают 24/7, чтобы вражеские «птицы» не добрались до места назначения», – отметили в бригаде.



Стоит отметить, что бригада держит оборону в Донецкой области.

Напомним, что ночью 8 декабря ССО поразили склады с беспилотниками и топливом в оккупированном Донецке и на захваченной Луганщине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко