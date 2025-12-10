НРК Droid атакует МТ-ЛБ с десантом РФ.

Ночью российские войска готовили штурм позиций 5-й штурмовой бригады. В ответ украинские экипажи вывели в работу наземные боевые платформы Droid, оснащённые крупнокалиберным пулемётом.



Один из операторов заметил в тепловизор МТ-ЛБ с десантом, который двигался прямо в сектор поражения. Очереди из пулемёта калибра 12,7 мм пробили борт машины, поразив экипаж и штурмовую пехоту.



Повреждённая техника, потеряв управление, прошла всего в нескольких сантиметрах от дрона и остановилась после повторных попаданий в корму.







Результат: уничтожена МТ-ЛБ, ликвидирована вражеская пехота, штурм сорван. В бригаде отмечают, что 5-я штурмовая активно внедряет новейшие технологии и меняет правила современной войны.



«Спасибо DevDroid за бесплатный ремонт наземных платформ 5-й штурмовой, которые усиливают боевые возможности бригады», — сообщили бойцы.



Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»