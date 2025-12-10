Армия РФ не оккупировала Северск, но ситуация в городе сложная — ОК «Схід»

Сложная ситуация в районе Северска Донецкой области. Ряд российских СМИ активно пишет, что город якобы захвачен армией РФ. В оперативном командовании «Схід» опровергли эту информацию, заявив, что российские оккупанты не контролируют Северск.



По данным Mash, город на 99% находится под контролем российской армии. Пропагандисты заявляют, что «сейчас в админграницах Северска ведется работа по обезвреживанию заминированных помещений и зачистка подвалов от остатков противника».



В оперативном командовании сообщили, что россияне, используя погодные условия, пытаются инфильтрироваться в город малыми штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его происках.



«Потерями для оккупантов заканчиваются их попытки установить в городской застройке флаги для создания пропагандистской картинки. Для нанесения огневого поражения задействованы артиллерийские подразделения и ударные БпАК сил обороны Украины», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что усложнилась ситуация в районе города Северск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»