В РФ на пиратских сайтах применяют скрытую рекламу мессенджера МАХ

В онлайн-кинотеатрах внедряют скрытую рекламу мессенджера МАХ. Фото: росСМИ

Пиратские онлайн-кинотеатры в РФ начали активно внедрять скрытую рекламу российского мессенджера МАХ. Подобная ситуация наблюдается и на Rutube. Это незаметная интеграция, встроенная в сюжетную линию ленты. Об этом передает «Центр изучения оккупации».



Сейчас в мировой прокат вышел мультсериал «Зоотрополис-2», в дубляже можно услышать, как главные герои якобы пользуются мессенджером МАХ, хотя в оригинальной версии ленты там о российском приложении не было и речи.



Стоит отметить, что 8 декабря 2025 года российские пользователи сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера MAX. Проблемы фиксировались с самого утра: тысячи жалоб поступили на порталы Downdetector и «Сбой.рф». На протяжении часа — с 9:15 до 10:15 мск — пользователи не могли войти в приложение или веб-версию, отправить сообщения, звонить или загружать контент.



Мессенджер MAX — это новый российский «национальный» мессенджер от VK, запущенный в 2025 году с поддержкой Минцифры РФ. Он позиционируется как «суперприложение», объединяющее чаты, звонки, платежи, госуслуги и цифровой ID. Однако россияне критикуют мессенджер, пользователи опасаются, что вся их личная информация будет передана ФСБ, и использована против них.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»