В Константиновке подтвердили факт уничтожения 12 домов: жильцы могут получить компенсацию

В Константиновской городской военной администрации сообщили, что в городе Константиновка уничтожено 12 жилых домов. Владельцы квартир в этих домах могут подать заявления на компенсацию в «Дію».
«По имеющимся фото- и видеоматериалам установлен факт уничтожения указанных жилых домов. Владельцы квартир в этих домах могут подать заявление через приложение», — говорится в сообщении.
Адреса уничтоженных домов:
- улица Европейская, 38;
- улица Белоусова, 10;
- улица Европейская, 56;
- улица Белоусова, 12;
- проспект Свободы, 117;
- улица 6 сентября, 16а;
- улица Кирилла Виниченко, 12;
- улица Трудовая, 392;
- улица Дружбы, 17;
- улица Независимости, 252;
- улица Кирилла Виниченко, 25;
- улица Дружбы, 15.
В ведомстве добавили, что для получения информации по оформлению сертификатов на получение компенсации за уничтоженное жилье, дистанционного обследования уничтоженного жилья можно обратиться по телефону — 066 349 51 30.
Напомним, российская армия ежедневно обстреливает Константиновку. В частности, 9 декабря российские военные атаковали город. Произошел обстрел с применением ударного FPV-дрона. Известно, что ожин человек получил ранения.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях