Россияне пытались втянуть в теракт 16-летнюю школьницу

Оперативные действия. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире. По данным следствия, российские спецслужбы пытались использовать в преступлении 16-летнюю школьницу из Бердичева, которую нашли через Telegram-каналы с обещаниями «легкого заработка».



Следователи установили, что подростку предложили приехать в Житомир и несколько дней пожить в арендованной квартире. Там кураторы из РФ требовали от нее выполнить их инструкции. Девочке фактически навязали участие в подготовке взрывного устройства и дальнейшее размещение его в городском парке, замаскировав под бытовой предмет.

Фото: СБУ



СБУ и полиция обнаружили и обезвредили опасный предмет, не допустив пострадавших и задокументировав действия российских кураторов. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к попытке втянуть несовершеннолетнюю в преступление.



СБУ призывает молодых людей сообщать о попытках подозрительных вербовок через чат-бот «Спали ФСБшника».

Ранее мы писали, что «главу» оккупационной администрации села в Донецкой области подозревают в коллаборационизме.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»