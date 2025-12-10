Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска продвинулись в Мирнограде, Северске и вблизи Покровска – DeepState
10 декабря 2025, 16:41

Российские войска продвинулись в Мирнограде, Северске и вблизи Покровска – DeepState

Продвижение оккупантов в Мирнограде и возле Покровска. Фото: карта DeepState Продвижение оккупантов в Мирнограде и возле Покровска. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в городах Мирноград и Северск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также захватчики продвинулись вблизи города Покровск на Донетчине.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 48 штурмов, в частности в районах Покровска и Мирнограда, на Славянском – 12, в том числе в районе Северска.

Напомним, что украинская армия продвинулась в Днепропетровской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Северск Покровск Мирноград
Организации
Всу ВС РФ DeepState
Прочее
Война ситуация на фронте Штурмы Продвижение РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
все новости
21:41
Три ФАБ-500 с УМПК промахнулись по переправе ВСУ в Купянске
21:35
Правительство перевело воинский учет в электронный формат
20:52
Оптоволокно от дронов снова окутало леса на линии фронта
20:47
СБУ уничтожила российский танкер «Дашан» в Черном море
20:02
Ракетная тревога в Воронеже: жители сообщили о взрыве и вспышках света
19:12
Падение пяти сел и давление на Северск: ситуация на фронте
18:30
В Донецкой области на подконтрольной территории работает только одна шахта, — Волынец
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
16:41
Российские войска продвинулись в Мирнограде, Северске и вблизи Покровска – DeepState
16:12
Филашкин рассказал, сколько людей остается в Константиновке
16:06
Украина запустила цифровую систему на румынской границе
16:01
Донетчина направила Силам обороны с начала года более 2,3 миллиарда гривен
16:00
Россия запустила политические кампании против Украины — Зеленский
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:36
Россияне пытались втянуть в теракт 16-летнюю школьницу
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
15:20
В Константиновке подтвердили факт уничтожения 12 домов: жильцы могут получить компенсацию
15:05
В МОН прокомментировали выделение средств на строительство подземных школ: планы и реальный прогресс
14:49
ВСУ беспилотниками уничтожили три российские системы ПВО
все новости
ВИДЕО
Взрыв ФАБ-500 с УМПК в реке Оскол. Три ФАБ-500 с УМПК промахнулись по переправе ВСУ в Купянске
10 декабря, 21:41
Оптика висит на деревьях. Оптоволокно от дронов снова окутало леса на линии фронта
10 декабря, 20:52
СБУ уничтожила российский танкер «Дашан» в Черном море СБУ уничтожила российский танкер «Дашан» в Черном море
10 декабря, 20:47
Дым в Воронежской области. Скриншот Ракетная тревога в Воронеже: жители сообщили о взрыве и вспышках света
10 декабря, 20:02
Удар по российскому ЗРК «Тор-М1». Фото: кадр из видео ВСУ беспилотниками уничтожили три российские системы ПВО
10 декабря, 14:49
В онлайн-кинотеатрах внедряют скрытую рекламу мессенджера МАХ. Фото: росСМИ В РФ на пиратских сайтах применяют скрытую рекламу мессенджера МАХ
10 декабря, 14:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор