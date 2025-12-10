Российские войска продвинулись в Мирнограде, Северске и вблизи Покровска – DeepState

Продвижение оккупантов в Мирнограде и возле Покровска. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в городах Мирноград и Северск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись вблизи города Покровск на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 48 штурмов, в частности в районах Покровска и Мирнограда, на Славянском – 12, в том числе в районе Северска.

Напомним, что украинская армия продвинулась в Днепропетровской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко