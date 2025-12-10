Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Донецкой области на подконтрольной территории работает только одна шахта, — Волынец
10 декабря 2025, 18:30

На подконтрольной украинскому правительству части Донецкой области продолжает работать лишь одна шахта. Всего по стране сейчас функционируют 13 угольных предприятий. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Да, одна-единственная. Это шахта “Новодонецкая”, ближе к границе с Харьковской областью, где шахтеры работают и добывают уголь. Примерно восемьсот тонн горной массы в сутки. Иногда меньше, потому что шахта постоянно обесточивается. Бывает так, что под землей одновременно в обесточенных выработках остается 150—160 человек. Шахту начинает затапливать, загазовывать, предпринимаются аварийные меры, чтобы вывести людей на поверхность», — говорит Михаил Волынец.

Это шахта из структуры ГП «Добропольеуголь». Еще два горных предприятия, входящие в него, по информации Михаила Волынца, уже затоплены.

«Люди разъехались. Кто-то — в Павлоград, кто-то — в Волынский бассейн, некоторые горняки — дальше, даже устроились на урановые шахты в Кировоградской области», — рассказал Михаил Волынец.

В целом, по его словам, из 145 шахт, работавших в Украине в 2014 году, сейчас функционируют 13. Большая часть оказалась на оккупированных территориях, часть уничтожена из-за боевых действий.

«С начала 2022 года мы потеряли четыре шахты “Лисичанскуголь”, четыре шахты “Первомайскуголь”, в Торецке — четыре шахты, четыре шахты Селидово, в Угледаре — две шахты, “Мирноградуголь” — три шахты. В Мирнограде одна из них — шахта “Капитальная”: сто миллионов балансовых запасов. Шахта “Краснолиманская” — также под землей осталось сто миллионов балансовых запасов угля двойного назначения. Шахтоуправление “Покровское” — там добывали до семнадцати тысяч тонн угля в сутки», — комментирует Михаил Волынец.

Те угольные предприятия, которые продолжают работать, расположены на западе Украины и в Днепропетровской области, но и они сталкиваются с проблемами из-за российской агрессии.

«Шахты “Павлоградуголь” обесточены. Из-за обстрелов повреждаются магистральные подстанции, и, например, какое-то время весь Павлоградский регион — все шахты, все промышленные предприятия — были обесточены. Шахтерский город Терновка более четырех суток оставался без воды и электроснабжения. Добыча на этих шахтах существенно падает. Они находятся близко к линии фронта», — комментирует глава Независимого профсоюза горняков Украины.

Из-за такой ситуации уменьшается добыча угля. В 2014 году в Украине добывали 83—86 миллионов тонн, в 2024 году — уже 20—22 миллиона. В этом году добыча сократилась еще больше — примерно до 15 миллионов тонн, по информации Михаила Волынца.

Напомним, 4 декабря официально прекратила работу шахта «Белозерская» в Донецкой области.

Авторка новости: Виктория Ищенко, редакторка видео-отдела «Новости Донбасса»

