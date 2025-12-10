Падение пяти сел и давление на Северск: ситуация на фронте

Бои за Северск. Скриншот

Ситуация в Северске обостряется: по оценкам аналитиков, около половины города уже контролируется российскими войсками. Оккупанты активно заводят пехоту и применяют тактику инфильтрации, пытаясь проникнуть в город малыми группами.



Есть подтвержденные данные о продвижении в западную и частично центральную часть Северска. Россия также предпринимала попытки форсировать Бахмутку, расширяя плацдарм. Давлению на Северск предшествовало падение пяти сел — Лисовки, Сухого Яра, Гнатовки, Рога и Новопавловки.



На направлении задействована крупная лиманская группировка РФ — до 90 тысяч человек. Улучшенная логистика с оккупированной Луганщины позволяет оккупантам усиливать давление.

Параллельно продолжаются бои в Запорожской области РФ заняла Каменское и атакует Степногорск и Приморское.



Россия пытается создать угрозу окружения северского выступа и одновременно стремится установить контроль над ключевой железнодорожной станцией в Купянске. Несмотря на сложную ситуацию и применение противником тяжелого вооружения, украинские силы удерживают подготовленные позиции и продолжают маневренную оборону.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»