СБУ уничтожила российский танкер «Дашан» в Черном море

Танкер «Дашан» теневого флота России был уничтожен морскими дронами СБУ Sea Baby 10 декабря 2025 года в Черном море. Операция проводилась совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и ВМС Украины, сообщили источники «Украинской правды» в спецслужбе.



Судно под флагом Коморских островов направлялось к терминалу Новороссийска в исключительной экономической зоне Украины с отключенным транспондером и двигалось на максимальной скорости. В результате атаки кормовая часть танкера получила серьезные повреждения мощными взрывами, свидетельствующими о точности удара.



«Дашан» перевозил нефтепродукты на сумму около 60 миллионов долларов, при этом стоимость самого судна оценивается в 30 миллионов долларов. Танкер находился под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии за транспортировку российского сырья и ведение рискованного судоходства.

Напомним, это уже третий танкер теневого флота России, выведенный из строя СБУ за последние две недели с целью сокращения нефтяных доходов российского бюджета. Ранее подобные удары были нанесены по судам «Кайро» и «Вират».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»