Оптоволокно от дронов снова окутало леса на линии фронта

Оптика висит на деревьях.

На линии фронта вновь зафиксировали масштабную сеть из оптоволоконных линий, которые свисают с деревьев и окутывают украинские леса. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-каналах.



На видео видно плотные нити оптоволокна, оставленные в воздухе после массовых полётов дронов.



«Еще немного, и оптоволокно от дронов станет защитой от этих самых дронов», — говорится в подписи к опубликованным кадрам.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что километры линии боевого столкновения в Донецкой области уже затянуты оптоволоконными кабелями, образующими хаотичную, но плотную сеть над позициями.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»