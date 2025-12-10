Правительство перевело воинский учет в электронный формат

Электронный документ в системе «Резерв+» теперь является основным для всех военнообязанных. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Сегодня правительство обновило порядок оформления воинских учетных документов: теперь они создаются исключительно в электронном виде.



Резерв ID становится главным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Получить его можно через мобильное приложение «Резерв+». Тем, кто по каким-либо причинам нуждается в бумажной версии, предоставляется возможность самостоятельно распечатать PDF-файл или получить распечатку в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).



Как считает Юлия Свириденко, переход на электронный формат снижает риски потери или подделки документов и упрощает процессы воинского учета. Для реализации этих изменений правительство обновило постановления №1487 и №559.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»