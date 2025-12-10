Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Три ФАБ-500 с УМПК промахнулись по переправе ВСУ в Купянске
10 декабря 2025, 21:41

Три ФАБ-500 с УМПК промахнулись по переправе ВСУ в Купянске

Взрыв ФАБ-500 с УМПК в реке Оскол.

Российские ФАБ-500 с модулями УМПК вновь продемонстрировали низкую точность. На видео с камеры российского FPV-дрона «ждуна» зафиксирован прилёт сразу трёх таких бомб.

Судя по кадрам, российские военные целились в насыпную переправу через водоём в районе Купянска, однако все три боеприпаса упали с заметным отклонением — прямо в реку Оскол.

Оккупационные Telegram-каналы отмечают, что дрон «ждун» неожиданно запечатлел момент удара трёх ФАБ-500 с УМПК по переправе ВСУ, но ни одна из бомб не достигла цели.

Тем временем в Генштабе сообщили, что на Купянском направлении враг за сутки восемь раз пытался вытеснить украинские подразделения с позиций в районах Петропавловки и Куриловки.

Ранее сообщалось, что украинский FPV-дрон с термобарическим боеприпасом уничтожил здание в Купянске, где находились российские операторы беспилотников.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Места
Купянск
Прочее
Удар ФАБ-500 прилет по переправе

