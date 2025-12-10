Преподавателю МГТУ им. Баумана требуют 4 года тюрьмы за украинские песни

В России судят доцента кафедры философии МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко за украинские песни, опубликованные на его странице во «ВКонтакте», сообщает ASTRA.



В обвинении фигурируют композиции «Ми ростем» группы «Воплі Відоплясова», «Зродились ми великої години» и «Батько наш — Бандера».



Прокурор заявила, что статья о «возбуждении ненависти» была применена «излишне», но потребовала назначить Нестеренко 4 года колонии по статье о «призывах к экстремизму».



Преподаватель признал факт публикации песен, однако отверг обвинения:



«Это вы бомбите украинцев три года и возбуждаете в них ненависть, а я никакую ненависть не возбуждал», — заявил он в суде.

Напомним, в РФ ранее обсуждали массовое караоке в центре Санкт-Петербурга, где молодые люди спели песню Noize MC «Кооператив "Лебединое озеро"» — ту самую, которую власти признали экстремистской.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»