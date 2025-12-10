Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оператор «СДС» демонтировал узел связи в Рай-Александровке Донецкой области
10 декабря 2025, 22:50

Оператор «СДС» демонтировал узел связи в Рай-Александровке Донецкой области

Оператор «СДС» демонтировал узел связи в Рай-Александровке Донецкой области

Интернет-оператор «Славянские домашние сети» сообщил о приостановке предоставления услуг в трех населенных пунктах — Рай-Александровке, Малиновке и Никаноровке.

В компании пояснили, что через сложную текущую ситуацию с безопасностью техникам стало невозможно обслуживать и защищать оборудование. Из-за этого узел связи в Рай-Александровке был полностью демонтирован.

Сейчас восстановить интернет в указанных селах невозможно: для проведения работ и дальнейшей эксплуатации сети нужны более безопасные условия. Поэтому предоставление услуг абонентам из этих населенных пунктов будет прекращено на неопределенный срок, а действующие договоры — расторгнуты.

Оператор подчеркивает, что продолжает работать над поддержанием стабильного соединения в тех районах, где это технически и безопасно возможно.

Напомним, армия РФ обстреляла предприятие в Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
Интернет Демонтаж прифронтовой Донбасс
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
все новости
22:50
Оператор «СДС» демонтировал узел связи в Рай-Александровке Донецкой области
22:12
Преподавателю МГТУ им. Баумана требуют 4 года тюрьмы за украинские песни
21:41
Три ФАБ-500 с УМПК промахнулись по переправе ВСУ в Купянске
21:35
Правительство перевело воинский учет в электронный формат
20:52
Оптоволокно от дронов снова окутало леса на линии фронта
20:47
СБУ уничтожила российский танкер «Дашан» в Черном море
20:02
Ракетная тревога в Воронеже: жители сообщили о взрыве и вспышках света
19:12
Падение пяти сел и давление на Северск: ситуация на фронте
18:30
В Донецкой области на подконтрольной территории работает только одна шахта, — Волынец
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
16:41
Российские войска продвинулись в Мирнограде, Северске и вблизи Покровска – DeepState
16:12
Филашкин рассказал, сколько людей остается в Константиновке
16:06
Украина запустила цифровую систему на румынской границе
16:01
Донетчина направила Силам обороны с начала года более 2,3 миллиарда гривен
16:00
Россия запустила политические кампании против Украины — Зеленский
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:36
Россияне пытались втянуть в теракт 16-летнюю школьницу
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
15:20
В Константиновке подтвердили факт уничтожения 12 домов: жильцы могут получить компенсацию
все новости
ВИДЕО
Взрыв ФАБ-500 с УМПК в реке Оскол. Три ФАБ-500 с УМПК промахнулись по переправе ВСУ в Купянске
10 декабря, 21:41
Оптика висит на деревьях. Оптоволокно от дронов снова окутало леса на линии фронта
10 декабря, 20:52
СБУ уничтожила российский танкер «Дашан» в Черном море СБУ уничтожила российский танкер «Дашан» в Черном море
10 декабря, 20:47
Дым в Воронежской области. Скриншот Ракетная тревога в Воронеже: жители сообщили о взрыве и вспышках света
10 декабря, 20:02
Удар по российскому ЗРК «Тор-М1». Фото: кадр из видео ВСУ беспилотниками уничтожили три российские системы ПВО
10 декабря, 14:49
В онлайн-кинотеатрах внедряют скрытую рекламу мессенджера МАХ. Фото: росСМИ В РФ на пиратских сайтах применяют скрытую рекламу мессенджера МАХ
10 декабря, 14:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор