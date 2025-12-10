Оператор «СДС» демонтировал узел связи в Рай-Александровке Донецкой области

Интернет-оператор «Славянские домашние сети» сообщил о приостановке предоставления услуг в трех населенных пунктах — Рай-Александровке, Малиновке и Никаноровке.



В компании пояснили, что через сложную текущую ситуацию с безопасностью техникам стало невозможно обслуживать и защищать оборудование. Из-за этого узел связи в Рай-Александровке был полностью демонтирован.



Сейчас восстановить интернет в указанных селах невозможно: для проведения работ и дальнейшей эксплуатации сети нужны более безопасные условия. Поэтому предоставление услуг абонентам из этих населенных пунктов будет прекращено на неопределенный срок, а действующие договоры — расторгнуты.



Оператор подчеркивает, что продолжает работать над поддержанием стабильного соединения в тех районах, где это технически и безопасно возможно.

Напомним, армия РФ обстреляла предприятие в Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»