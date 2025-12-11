Партизаны раскрыли ключевые центры управления армии РФ в Самаре

Фото: АТЕШ

Партизаны движения украинцев и крымских татар «АТЕШ» провели разведку ключевых военных объектов в Самаре, которые выполняют функции центров управления, связи и разведки всего Центрального военного округа России.



По данным движения, их агенты изучили инфраструктуру комплекса воинских частей, задействованных в командовании российскими силами, воюющими на востоке Украины.

Среди установленных объектов: 91-я бригада управления (в/ч 59292), выполняющая роль главного узла связи; 1388-й командно-разведывательный центр (в/ч 23280), отвечающий за сбор разведданных; а также 234-й отдельный радиобатальон и подразделение обеспечения.



Разведка установила точное расположение командных пунктов, антенных постов, хранилищ техники и мест размещения личного состава. В «АТЕШ» отмечают, что уничтожение этих узлов в глубоком тылу РФ может парализовать систему связи и координации всего Центрального военного округа и нанести серьёзный удар по войскам, задействованным против Украины.

«Вся собранная ценная информация передана Силам обороны Украины для планирования высокоточных и эффективных ударов. Мы продолжаем работать по всей территории РФ, чтобы максимально ослабить российскую армию», — заявили в движении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»