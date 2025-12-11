На Ровенщину прибыл 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области

Эвакуация из Донецкой области. Фото: ГСЧС Ровенщины

На Ровенщину прибыл уже 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области. В составе группы — 12 человек, среди них 7 маломобильных жителей, которым требовалась дополнительная поддержка. Об этом сообщает ГСЧС Ровенской области.

По прибытии людей встретили спасатели, медики, полицейские и волонтеры. Они помогли пассажирам с багажом, организовали транспорт до мест временного размещения, предоставили горячее питание и психологическую поддержку, чтобы облегчить адаптацию после долгой дороги.

Эвакуация из Донецкой области. Фото: ГСЧС Ровенщины

Напомним, эвакуация из Константиновки значительно осложнилась в последние дни.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»