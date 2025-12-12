Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Шахтер» за три минуты гарантировал себе евровесну, обыграв «Хамрун»
12 декабря 2025, 08:33

Фото: ФК «Шахтар» Фото: ФК «Шахтар»

В 5-м туре Лиги конференций «Шахтер» уверенно победил чемпиона Мальты «Хамрун Спартанс» со счётом 2:0 и досрочно гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

Первый тайм полностью контролировался донецкой командой: моменты создавали Бондаренко, Педриньо, Назарина и Бондар, а мальтийцы отвечали лишь редкими дальними передачами. После перерыва «горняки» прибавили в темпе, выйдя Винисиус Тобиас и Очеретько.

На 61-й минуте Азаров подал с фланга, и Мейреллиш ударом головой открыл счёт.

Первый гол «Шахтера» в матче.

Всего через три минуты «Шахтер» удвоил преимущество: Лукаc отобрал мяч у чужого штрафного, Педриньо вывел Изаки на ударную позицию, и нападающий элегантно перебросил вратаря — 0:2.

«Шахтер» удваивает свое преимущество.

В концовке матча «Шахтер» контролировал ситуацию на поле. Свой первый еврокубковый матч провёл 17-летний Марьян Фарина.

По данным Sofascore, «Шахтер» полностью доминировал: xG 2,79 против 0,23, удары 18:5, владение мячом 61%.

После 5 туров «горняки» имеют 12 очков и уже обеспечили себе евровесну. Теоретически команда может завершить групповой этап на первом месте — для этого нужно победить «Риеку» 18 декабря и дождаться потери очков «Страсбургом» в матче с «Брейдабликом».

«Шахтер» занимает второе место в таблице ЛК.

Напомним, невероятный гол Бондаренко принес победу «Шахтеру» в Лиге конференций.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

