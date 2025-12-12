Российские войска продвинулись под Мирноградом – DeepState

Продвижение российской армии вблизи Мирнограда. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи города Мирноград и села Софиевка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись в поселке Новоэкономическое, селах Владимировка и Панковка на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили 49 штурмов, в частности в районе Мирнограда, на Константиновском – россияне атаковали 18 раз, в том числе в сторону Софиевки.

Напомним, что 11 декабря Владимир Путин заявил о «захвате» города Северск на Донетчине, в ВСУ ответили на слова главы Кремля.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко