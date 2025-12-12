Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»

Горит очередной НПЗ на этот раз в городе Ярославль.

В ночь на 12 декабря российский город Ярославль подвергся атаке беспилотников. Удар пришёлся на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона — НПЗ ПАО «Славнефть‑ЯНОС», расположенный более чем в 700 км от государственной границы с Украиной.

По данным местных Telegram-каналов и пабликов, над городом прогремело не менее семи мощных взрывов. В результате ударов на территории завода возник пожар, который пытались локализовать спасательные службы.

Очевидцы отмечают, что взрывы ощущались в разных районах города. Перед атакой местный губернатор Михаил Евраев предупреждал о повышенной «беспилотной опасности» в регионе.



Инцидент был зафиксирован мониторинговыми каналами и многочисленными местными пабликами. Власти РФ пока не предоставили официального комментария о масштабах разрушений и пострадавших.

Эта атака показала, что украинские беспилотники способны поражать стратегические объекты на значительном удалении от линии фронта, а событие в Ярославле стало одним из самых резонансных на северо-востоке России в последние дни.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»