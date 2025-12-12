Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»

В ночь на 12 декабря российский город Ярославль подвергся атаке беспилотников. Удар пришёлся на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона — НПЗ ПАО «Славнефть‑ЯНОС», расположенный более чем в 700 км от государственной границы с Украиной.
По данным местных Telegram-каналов и пабликов, над городом прогремело не менее семи мощных взрывов. В результате ударов на территории завода возник пожар, который пытались локализовать спасательные службы.
A few hours ago, Ukranian drones hit the refinery in Yaroslavl. It is still burning.— Rocket Man(@Grimm_Intel) December 12, 2025
Pov 57.5277213, 39.7786121
Source @Exilenova_plus https://t.co/ye00FCGmz3@FaytuksNetwork @GeoConfirmed @FaytuksNetwork pic.twitter.com/ga1RoRGhVt
Очевидцы отмечают, что взрывы ощущались в разных районах города. Перед атакой местный губернатор Михаил Евраев предупреждал о повышенной «беспилотной опасности» в регионе.
Инцидент был зафиксирован мониторинговыми каналами и многочисленными местными пабликами. Власти РФ пока не предоставили официального комментария о масштабах разрушений и пострадавших.
Ярославль. НПЗ. pic.twitter.com/oGz7hLPgxY— Кубанская Народная Республика (@kuban_republic) December 12, 2025
Эта атака показала, что украинские беспилотники способны поражать стратегические объекты на значительном удалении от линии фронта, а событие в Ярославле стало одним из самых резонансных на северо-востоке России в последние дни.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
