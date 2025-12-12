Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»
12 декабря 2025, 09:18

Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»

Горит очередной НПЗ на этот раз в городе Ярославль. Горит очередной НПЗ на этот раз в городе Ярославль.

В ночь на 12 декабря российский город Ярославль подвергся атаке беспилотников. Удар пришёлся на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона — НПЗ ПАО «Славнефть‑ЯНОС», расположенный более чем в 700 км от государственной границы с Украиной.

По данным местных Telegram-каналов и пабликов, над городом прогремело не менее семи мощных взрывов. В результате ударов на территории завода возник пожар, который пытались локализовать спасательные службы.

Очевидцы отмечают, что взрывы ощущались в разных районах города. Перед атакой местный губернатор Михаил Евраев предупреждал о повышенной «беспилотной опасности» в регионе.

Инцидент был зафиксирован мониторинговыми каналами и многочисленными местными пабликами. Власти РФ пока не предоставили официального комментария о масштабах разрушений и пострадавших.

Эта атака показала, что украинские беспилотники способны поражать стратегические объекты на значительном удалении от линии фронта, а событие в Ярославле стало одним из самых резонансных на северо-востоке России в последние дни.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Ярославль
Прочее
удар БПЛА по НПЗ Славнефть‑ЯНОС

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
все новости
09:50
«Шахеды» ночью атаковали Павлоград: загорелись дома, погиб один человек, еще четыре – ранены
09:18
Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»
09:04
Российские войска продвинулись под Мирноградом – DeepState
08:33
«Шахтер» за три минуты гарантировал себе евровесну, обыграв «Хамрун»
06:04
Зеленский раскрыл детали плана США по окончанию войны: гарантии, демилитаризация и численность ВСУ
22:34
Крым вечером атаковали беспилотники, поражен самолет Ан-26: есть информация о жертвах
21:42
Военные уничтожили РСЗО «Град» и пехотные группы оккупантов в Донецкой области
21:25
Совет ЕС одобрил выплату 2,3 млрд евро для Украины
21:08
На оккупированной части Донетчины слышны взрывы, работает ПВО
20:10
В Днепре еще 21 семья переселенцев из Мариуполя получила ключи от социального жилья
19:58
РФ снова обстреляла Краматорск: есть повреждения
18:52
Путин заявил о «захвате» Северска: в ВСУ ответили на слова главы Кремля
18:51
В «Укрэнерго» рассказали, как будут отключать в Украине свет 12 декабря
18:15
Дроны атаковали химзавод в Смоленской области
16:51
Британские банки против передачи замороженных российских средств Украине
16:51
Премьер-министр ответила, когда ожидается уменьшение отключений света в Украине
16:41
Из оккупации вернули еще одну группу украинских детей
16:31
В Дарницком районе Киева прогремели взрывы: есть жертвы
16:07
Россия распространила фейк о «забитой ранеными и погибшими украинскими военными» больнице в Дружковке. Что известно
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:43
Атака на химзавод в Великом Новгороде: на предприятии возник пожар, остановили работу пять цехов
15:19
Российская армия продвинулась на Лиманском направлении – DeepState
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
15:00
На Черниговщине ликвидировали прорыв российской ДРГ из 15 бойцов
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
14:14
Россия сбросила авиабомбу на магазин в Сумской области: двое погибших
13:33
Беларусь усиливает торговую зависимость от России — отчет СВР
13:16
Суд в Днепре продлил арест наместника Святогорской лавры и отказал депутату в видеосвязи
12:51
Небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске – ВСУ
12:06
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
все новости
ВИДЕО
Горит очередной НПЗ на этот раз в городе Ярославль. Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»
12 декабря, 09:18
Последствия атаки на химзавод в Великом Новгороде. Фото: соцсети Атака на химзавод в Великом Новгороде: на предприятии возник пожар, остановили работу пять цехов
11 декабря, 15:43
Удар по российскому флагу в Северске. Фото: кадр из видео Небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске – ВСУ
11 декабря, 12:51
Украинский флаг в центре Покровска. Фото: кадр из видео ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска
11 декабря, 12:04
ВС РФ убили гражданского под Купянском. Кадр из видео Под Купянском россияне убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном
11 декабря, 11:17
Эвакуация раненого при помощи НРК. Кадр из видео Наземный дрон 92-й бригады эвакуировал раненого под огнем
11 декабря, 10:35

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор