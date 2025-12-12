Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Шахеды» ночью атаковали Павлоград: загорелись дома, погиб один человек, еще четыре – ранены
12 декабря 2025, 09:50

Последствия атаки на Павлоград. Фото: Днепропетровская ОВА Последствия атаки на Павлоград. Фото: Днепропетровская ОВА

Ночью 12 декабря российские войска беспилотниками атаковали город Павлоград. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Загорелись пять частных домов, один из которых разрушен.

В результате удара погиб 71-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения – мужчина и три женщины. 54-летняя местная жительница с ожогами находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ рассказали, что город атаковали «шахеды».

Напомним, что ночью 11 декабря российские войска из РСЗО «Смерч» обстреляли город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Павлоград
Организации
ВС РФ
Прочее
Пожары Война Погибшие раненые Атака БПЛА
