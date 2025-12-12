«Шахеды» ночью атаковали Павлоград: загорелись дома, погиб один человек, еще четыре – ранены

Ночью 12 декабря российские войска беспилотниками атаковали город Павлоград. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Загорелись пять частных домов, один из которых разрушен.
В результате удара погиб 71-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения – мужчина и три женщины. 54-летняя местная жительница с ожогами находится в тяжелом состоянии.
В пресс-службе Воздушных сил ВСУ рассказали, что город атаковали «шахеды».
Напомним, что ночью 11 декабря российские войска из РСЗО «Смерч» обстреляли город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко