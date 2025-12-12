В Орске вспыхнул завод «Ростеха», выпускающий артиллерийские гильзы

В российском Орске вспыхнул масштабный пожар на территории Механического завода — предприятия, которое специализируется на выпуске артиллерийских гильз и комплектующих для РСЗО. Об этом сообщает российское издание ASTRA.



Местные жители геолоцировали опубликованные в сети фото и видео, установив, что огонь охватил промзону по адресу проспект Мира, 4. Именно здесь располагается АО «Механический завод», входящее в холдинг «Технодинамика», который является частью государственной корпорации «Ростех».



Согласно корпоративным материалам компании, предприятие является одним из ключевых производителей артиллерийских гильз в России, обеспечивая более половины выпуска отдельных калибров. Помимо этого, завод поставляет детали для реактивных систем залпового огня, в том числе для современных российских РСЗО.



Региональное МЧС признало факт возгорания, однако воздержалось от уточнений, какое именно предприятие горит, и не сообщило о масштабе повреждений.

Ранее в ночь на 12 декабря российский город Ярославль подвергся атаке беспилотников.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»