Россия ночью дронами ударила по энергетике в Донецкой области: без света значительное количество потребителей

Ночью 12 декабря российская армия нанесла дроновые удары по энергетическим объектам в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки обесточено значительное количество потребителей в регионе.



«Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей», – отметили в компании.

Напомним, что 11 декабря российские войска из артиллерии обстреляли город Константиновка на Донетчине, в результате чего есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко