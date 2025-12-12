Украинские военные сбили российский FPV-дрон возле жилого района

Стрельба по FPV на оптоволокне.

В сети появилось видео, на котором бойцы украинских Сил обороны в черных кофтах сбивают российский FPV-дрон с оптоволоконной связью с помощью стрелкового оружия. Ролик опубликован в Telegram-канале In Factum.



В подписи к видео отмечено: «В этот момент рядом проходил гражданский».



Согласно данным Генштаба ВСУ, российские захватчики за последние сутки задействовали более 4,4 тысячи дронов-камикадзе для атак на позиции украинских войск и гражданских.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»