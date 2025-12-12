В Одессе сотрудники ТЦК избили морпеха и защитника Мариуполя, который вернулся из плена – общественная организация

Иллюстрация. Фото: 36-я бригада морской пехоты ВСУ

4 декабря группа из девяти человек, представившихся сотрудниками Пересыпского районного ТЦК и СП, остановила защитника Мариуполя и бойца 36-й бригады морской пехоты ВСУ Романа Покыдько на улице Семена Палия в Одессе. Об этом сообщили в общественной организации «Захист держави».



По словам представителей организации, несмотря на предъявленные Покыдько документы – военный билет, медицинские справки и удостоверения УБД – его затолкали в служебный автомобиль ТЦК.



«Нанесли ему телесные повреждения: применили против него слезоточивый газ и избили. После этого прямо во время движения выбросили Романа из автомобиля, чем создали угрозу жизни военнослужащего. При этом во время инцидента представители ТЦК не использовали бодикамеры. В настоящее время военнослужащий проходит медицинское обследование в больнице», – отметили в ОО.



Организация обратилась к командованию Сухопутных войск ВСУ, руководству областного ТЦК, уполномоченному по защите прав человека с требованием срочно выяснить все обстоятельства этого дела и дать ему правовую оценку.



«Мы считаем мобилизацию необходимой мерой во время войны. Однако выступаем категорически против произвола некоторых сотрудников ТЦК при исполнении своих обязанностей, нарушения прав человека и норм действующего законодательства. Требуем тщательного расследования нападения на военнослужащего, который с 2018 года защищает нашу родину на фронте, пережил вражеский плен и является примером героического сопротивления украинского народа. Полгода назад был освобожден из плена и находился в Одессе на реабилитации», – сказали в «Захисті держави».



С аналогичными заявлениями в командование Сухопутных сил обратились семья и коллеги Покыдько, в частности благотворительный фонд «Союз морских пехотинцев Украины "Верные всегда"».



В пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП заявили, что руководству областного ТЦК и СП известно об этом инциденте.



«Приказом начальника Одесского областного ТЦК и СП уже назначено и продолжается служебное расследование. Отмечаем, что реакция на событие произошла до момента его огласки в информационном пространстве. Цель проверки – объективное выяснение всех обстоятельств, установление реальных участников происшествия и степени их вины. Мы оказываем полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины. Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут суровое наказание, предусмотренное законом», – утверждают там.



По данным ОО «Захист Держави», по факту причинения телесных повреждений военнослужащему полиция открыла уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко