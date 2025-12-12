Раненые оккупанты шли в атаку на костылях под Добропольем

Оккупант на костылях.

Бойцы батальона беспилотных систем 1-го корпуса НГУ «Азов» зафиксировали на Добропольском направлении попытки атак российских солдат, которые продвигались к позициям украинских войск на костылях. FPV-дроны засняли эти безуспешные штурмы «отборных» подразделений противника.



Во время наблюдения операторов дронов попал на видео момент, когда раненого россиянина добивает его собственный «товарищ».



«Командование ВС РФ игнорирует потери и продолжает отправлять в атаку всех, кого может собрать. Под Добропольем смерть оккупантов приходит с обеих сторон: либо их уничтожают Силы обороны, либо погибают сами», — говорится в сообщении.







Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»