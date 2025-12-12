Мариупольца осудили в РФ на 18 лет после признания под давлением

Андрей Лазаренко, которого «суд» РФ приговорил к 18 годам колонии строгого режима.

В Екатеринбурге российский суд приговорил 55-летнего мариупольца Андрея Лазаренко к 18 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене». Об этом сообщают Центр изучения оккупации и Мариупольский горсовет.



По версии следствия, мужчина якобы связался с украинскими военными и согласился поджечь военкомат в Мордовии. В ФСБ утверждают, что Лазаренко «задержали на месте поджога». Однако никаких независимых проверок или доказательств сторона обвинения не представила.



Сам Лазаренко рассказал, что его задержали дома, после чего отвезли в спецприемник и вынудили подписать признание под угрозами и давлением. Адвокаты отмечают, что мужчину подставил знакомый: он пользовался смартфоном и SIM-картой, оформленной на обвиняемого.



Андрей Лазаренко родился и всю жизнь прожил в Мариуполе. После начала российской оккупации города он остался там, а летом 2022 года помог четырём женщинам вырваться из оккупации. После этого обратно его не пустили — въезд был закрыт. Уже в ноябре 2022 года оккупационные власти принудили мужчину получить российский паспорт и гражданство.



Источники подчёркивают: дело полностью построено на признании, выбитом силовым давлением.

Ранее стало известно, что на оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»