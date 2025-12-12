В Киеве задержали троих исполнителей теракта, убившего нацгвардейца

Подозреваемые в теракте.

В Киеве сотрудники Нацполиции и СБУ задержали трёх мужчин, причастных к серии взрывов в Дарницком районе столицы. По данным следствия, группа действовала по указанию российского «куратора» и собственноручно изготовила дистанционные самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.







Злоумышленники заложили взрывчатку на маршруте патрулирования правоохранителей. Первый взрыв унёс жизнь военнослужащего Национальной гвардии и ранил двух человек — его напарника и охранника стройплощадки. Второе устройство сработало уже после прибытия полиции и травмировало двух киевских правоохранителей.

Глава столичной полиции Дмитрий Шумейко сообщил, что личность причастных удалось установить в течение нескольких часов. Задержанные — мужчины 23, 25 и 27 лет, прибывшие в Киев «на заработки» из разных регионов Украины.

Их нашли в арендованной квартире. Во время обысков были изъяты материалы и компоненты, подтверждающие их участие в подготовке теракта.

Напомним, серия взрывов произошла на улице Ревуцкого в Дарницком районе. По предварительным данным, один из боеприпасов сработал рядом с автобусом.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»