В Киеве задержали троих исполнителей теракта, убившего нацгвардейца

В Киеве сотрудники Нацполиции и СБУ задержали трёх мужчин, причастных к серии взрывов в Дарницком районе столицы. По данным следствия, группа действовала по указанию российского «куратора» и собственноручно изготовила дистанционные самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Злоумышленники заложили взрывчатку на маршруте патрулирования правоохранителей. Первый взрыв унёс жизнь военнослужащего Национальной гвардии и ранил двух человек — его напарника и охранника стройплощадки. Второе устройство сработало уже после прибытия полиции и травмировало двух киевских правоохранителей.
Глава столичной полиции Дмитрий Шумейко сообщил, что личность причастных удалось установить в течение нескольких часов. Задержанные — мужчины 23, 25 и 27 лет, прибывшие в Киев «на заработки» из разных регионов Украины.
Их нашли в арендованной квартире. Во время обысков были изъяты материалы и компоненты, подтверждающие их участие в подготовке теракта.
Напомним, серия взрывов произошла на улице Ревуцкого в Дарницком районе. По предварительным данным, один из боеприпасов сработал рядом с автобусом.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях