Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Киеве задержали троих исполнителей теракта, убившего нацгвардейца
12 декабря 2025, 14:30

В Киеве задержали троих исполнителей теракта, убившего нацгвардейца

Подозреваемые в теракте. Подозреваемые в теракте.

В Киеве сотрудники Нацполиции и СБУ задержали трёх мужчин, причастных к серии взрывов в Дарницком районе столицы. По данным следствия, группа действовала по указанию российского «куратора» и собственноручно изготовила дистанционные самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Злоумышленники заложили взрывчатку на маршруте патрулирования правоохранителей. Первый взрыв унёс жизнь военнослужащего Национальной гвардии и ранил двух человек — его напарника и охранника стройплощадки. Второе устройство сработало уже после прибытия полиции и травмировало двух киевских правоохранителей.

Глава столичной полиции Дмитрий Шумейко сообщил, что личность причастных удалось установить в течение нескольких часов. Задержанные — мужчины 23, 25 и 27 лет, прибывшие в Киев «на заработки» из разных регионов Украины.

Их нашли в арендованной квартире. Во время обысков были изъяты материалы и компоненты, подтверждающие их участие в подготовке теракта.

Напомним, серия взрывов произошла на улице Ревуцкого в Дарницком районе. По предварительным данным, один из боеприпасов сработал рядом с автобусом.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Киев
Прочее
Теракт

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
все новости
14:00
Мариупольца осудили в РФ на 18 лет после признания под давлением
13:23
Раненые оккупанты шли в атаку на костылях под Добропольем
13:09
В Одессе сотрудники ТЦК избили морпеха и защитника Мариуполя, который вернулся из плена – общественная организация
12:52
Украинские военные сбили российский FPV-дрон возле жилого района
12:09
Россия ночью дронами ударила по энергетике в Донецкой области: без света значительное количество потребителей
11:55
Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе — Le Monde
11:52
Российские войска из артиллерии обстреляли Константиновку: есть раненый
11:21
В Орске вспыхнул завод «Ростеха», выпускающий артиллерийские гильзы
10:55
Украину накрыла ракетная тревога: пуски Ту-95МС и угроза в 10 областях
10:31
«Шахед» атаковал Славянск: в городе повреждены административные здания и столовая
10:30
РФ изменила маршруты Ту-95МС и Ту-160: удары наносят с Дальнего Востока
10:20
Российская армия ударила по Краматорску: беспилотник попал в крышу девятиэтажки
10:06
Войска РФ за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли два человека, еще три – ранены
09:50
«Шахеды» ночью атаковали Павлоград: загорелись дома, погиб один человек, еще четыре – ранены
09:18
Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»
09:04
Российские войска продвинулись под Мирноградом – DeepState
08:33
«Шахтер» за три минуты гарантировал себе евровесну, обыграв «Хамрун»
06:04
Зеленский раскрыл детали плана США по окончанию войны: гарантии, демилитаризация и численность ВСУ
22:34
Крым вечером атаковали беспилотники, поражен самолет Ан-26: есть информация о жертвах
21:42
Военные уничтожили РСЗО «Град» и пехотные группы оккупантов в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Оккупант на костылях. Раненые оккупанты шли в атаку на костылях под Добропольем
12 декабря, 13:23
Иллюстрация. Фото: 36-я бригада морской пехоты ВСУ В Одессе сотрудники ТЦК избили морпеха и защитника Мариуполя, который вернулся из плена – общественная организация
12 декабря, 13:09
Стрельба по FPV на оптоволокне. Украинские военные сбили российский FPV-дрон возле жилого района
12 декабря, 12:52
В Орске вспыхнул завод «Ростеха», выпускающий артиллерийские гильзы В Орске вспыхнул завод «Ростеха», выпускающий артиллерийские гильзы
12 декабря, 11:21
Горит очередной НПЗ на этот раз в городе Ярославль. Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»
12 декабря, 09:18
Последствия атаки на химзавод в Великом Новгороде. Фото: соцсети Атака на химзавод в Великом Новгороде: на предприятии возник пожар, остановили работу пять цехов
11 декабря, 15:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор