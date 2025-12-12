Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети

В Шостке российские военные направили два ударных беспилотника по спортивному комплексу, где в этот момент проходили занятия у младшей группы детей. Об этом сообщили в Сумской ОВА.



По данным советника главы Шосткинской РВА Юлии Андрусенко, первый удар произошёл около 13:00. В помещении находились 16 детей в возрасте 5–7 лет, четверо тренеров и охранник. Попадание пришлось в другую часть здания, поэтому никто не получил ранений.



Сразу после первого взрыва детей оперативно эвакуировали. Позже был ещё один прилёт: «Шахед» поначалу не разорвался, но детонировал примерно через 40 минут — когда родители уже успели забрать детей домой.



«Всех детей и тренеров вывели в безопасное место. Предварительно — пострадавших нет», — уточнили в областной военной администрации.

Ранее страна-оккупант ударила по АЗС на Харьковщине. В результате атаки шесть человек получили ранения, один — в реанимации.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»