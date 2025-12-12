Бригада Богуна формирует два батальона беспилотных систем

Иллюстративное фото

Первая отдельная бригада теробороны имени Ивана Богуна формирует два батальона беспилотных систем. В подразделениях увеличивают количество операторов и технических специалистов, а в пехотных батальонах расширяют штаты дрон-подразделений.



Командир бригады полковник Владимир Би­люк отметил, что дроны стали ключевым фактором на поле боя — от разведки и ударных задач до логистики и эвакуации.



Отбор в новые батальоны будет жестким: кандидаты проходят медкомиссию, первичную проверку, затем две собеседования — с представителем бригады и с будущим командиром. После этого рекруты направляются на базовую и профильную подготовку.



В бригаде подчеркивают, что нужны не только операторы дронов. Важны специалисты по технике, связи, ремонту, логистике. В рекрутинге приветствуют людей с техническими навыками, опытом IT, инженерией.

Новые батальоны формируются на базе опытных подразделений, прошедших тяжелые участки боевого пути — от Луганщины и Донетчины до Херсонщины и Харьковщины. С апреля 2024 года бригада базируется в Волынской области.



Первая отдельная бригада имени Ивана Богуна была сформирована 4 марта 2022 года из ветеранов российско-украинской войны. С момента создания ее подразделения воюют на самых напряженных участках фронта. На Луганщине бригада действовала в районах Попасной, Белогоровки и Приволья; на Донетчине — под Лиманом, Ямполем, в Серебрянском лесничестве, Бахмуте, Веселой Долине, у Углегорской ТЭС, в Часовом Яре, Хромовом, Торецке, Доброполье и Покровске.



В Херсонской области бойцы участвовали в боях за Херсон, Берислав, Чернобаевку, Пятихатки, Кучерское и Борозенское. На Харьковщине бригада работала в районах Щуровки, Новой Гусаровки, Байрака, Ольховатки, Волчанска и на Купянском направлении.

Напомним, наземные дроны днем и ночью помогают военнослужащим эвакуировать раненых с передовой, НРК доставляют на позиции продовольствие, воду и боекомплект.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»