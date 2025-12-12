В РФ заявили, что может быть создана «демилитаризованная зона» на Донбассе

Демилитаризованная зона может быть создана на Донбассе. Фото: росСМИ

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что на Донбассе может быть создана «демилитаризованная зона», где не будет ни российских, ни украинских войск, однако будут Росгвардия и полиция. Об этом передает российское издание «Коммерсант».



«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — отметил Ушаков.



По его словам, «Донбасс — это территория России, которая будет под управлением администраций РФ».



«Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск», — добавил он.



Напомним, что 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня как никогда близка к миру.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»