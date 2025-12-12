Украинская армия продвинулась в Мирнограде – ISW

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись на северо-восток Мирнограда.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 49 российских штурмов, в частности в районе Мирнограда.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко