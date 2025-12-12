Пропагандист РФ Соловьев заявил, что поднял триколор в центре Покровска

Пропагандист Владимир Соловьев приехал в Покровск. Фото: скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев поднял российский флаг на центральной площади Покровска. По его словам, российская армия полностью контролирует город.



«Итак, вместе с командиром 27-й и ребятами из 506-го полка мы поднимаем на флагшток в самом центре теперь уже Красноармейска, недавно называемого Покровском флаг РФ (город Красноармейск был переименован в Покровск в мае 2016 года)», – заявил Соловьев.



Как отмечается, в Генштабе ВСУ заявили, что на Покровском направлении российские войска 22 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка. Украинские защитники уже отразили 16 атак, бои продолжаются.



В конце ноября глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы Покровск и Мирноград Донецкой области почти полностью окружены. Об этом он выдал на пресс-конференции.



«Покровск и Мирноград полностью окружены так же, как в свое время Купянск. 70% территории Покровска находится в руках российских вооруженных сил», — сказал он.



Напомним, бойцы 425-го штурмового полка ВСУ подняли украинский флаг в центре города Покровск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»