ССО поразили два судна РФ с оружием и техникой. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие провели специальную операцию, были поражены два судна России у берегов Республики Калмыкия в Каспийском море, которые перевозили вооружение и военную технику. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



«Среди пораженных судов – «композитор Рахманино» и «Аскар-Сариджа», которые используются в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставке военных грузов между Ираном и РФ», — говорится в сообщении.



Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.



Ранее мы писали, что на территории временно оккупированного Крыма 10 и 11 декабря было очень громко. Военнослужащие поразили военно-транспортный самолет Ан-26. Также уничтожены две радиолокационные системы: РЛС 55Ж6М «Небо-М» и РЛС 64Н6Е.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»