В Белгороде РФ упала российская авиабомба, жителей эвакуировали

В Белгороде возле детского сада упала российская авиабомба. Фото: Вячеслав Гладков

12 декабря в российском Белгороде произошло ЧП. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, произошло падения боеприпаса. Российские СМИ пишут, что это упала российская авиабомба.



«ЧП в Белгороде на территории социального объекта. Жертв и пострадавших нет. Произошло падение боеприпаса — взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации», — отметил он.



Жителей эвакуировали, которые проживают в радиусе 300 метров.



«Снаряд» упал в 300 метрах от детского сада №55 в районе Крейда. Гладков не уточнил, чей именно боеприпас упал в городе. Вероятно, речь идет о российской авиабомбе.



Ранее мы писали, что в Белгородской области 28 ноября прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, под удары дронов попали электрические узлы и подстанции. Над Белгородским районом зафиксирован огромный столб дыма.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»