Россия повредила гражданское судно в порту Черноморска. Зеленский показал последствия

Россияне атаковали Одесскую область. Фото: Владимир Зеленский

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Под обстрел попало судно в городе Черноморск. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Сегодняшний удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на имеющийся сейчас дипломатию, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине», — отметил он.



Ранее мы писали, что российские войска днем нанесли удар беспилотником по территории Нововодолажской громады. Целью атаки стала автозаправочная станция в селе Павловка Харьковского района.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»