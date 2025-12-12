Бои за Северск продолжаются, в городе фиксируют более полсотни россиян

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец заявил, что в городе Северск Донецкой области может находиться около полусотни российских оккупантов. По его словам, продолжаются бои за город. Об этом сообщает «Суспільне. Донбас».



«Заявления России по захвату Северска не соответствуют действительности. Борьба за город продолжается. Бои в городской застройке, самый тяжелый вид боеприкосновений. Пытаемся в первую очередь уничтожать за счет БПЛА и артиллерии. Мы открыто показываем, что противника уничтожаем и в центральной, и в южной части города, и в восточных окрестностях», — отметил он.



Российские войска находятся на южной и северной окраинах Северска. В городе могут находиться около 60 российский солдат.



В какой-то момент времени отмечали присутствие противника в большем количестве, чем фиксировали до того. Возможно, на сегодняшний день там находится 50-60 человек личного состава. Однако работа идет по его уничтожению», — добавил военный.



Ранее мы писали, что 11 декабря глава Кремля Владимир Путин после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заявил, что российская армия якобы «захватила» Северск.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»