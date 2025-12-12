В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Ярославской области РФ. Фото: росСМИ

Украинские военнослужащие поразили нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Это один из крупнейших НПЗ оккупантов, способный перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков», — говорится в сообщении.



В районе предприятия зафиксированы взрывы и мощный пожар.



Ранее мы писали, что в ночь на 12 декабря российский город Ярославль подвергся атаке беспилотников. Удар пришелся на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона — НПЗ ПАО «Славнефть‑ЯНОС», расположенный более чем в 700 км от государственной границы с Украиной.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»