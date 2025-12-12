ВСУ поразили состав боеприпасов в Донецкой области

Украинские военнослужащие поразили состав боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское). Силы обороны провели эту спецоперацию с целью снижения наступательного потенциала российских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, под удар попало место сосредоточения живой силы россиян в районах Мирнограда и Родинского в Покровском районе Донецкой области.



Ранее мы писали, что 5 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату в Луганской области, где российские оккупанты наладили производство корпусов для артиллерийских снарядов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»