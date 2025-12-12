Экс-чиновницу оккупационного «правительства ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы

До 10 лет тюрьмы грозит бывшей «министерке» оккупационного «правительства ЛНР». Фото: СБУ

10 лет тюрьмы грозит бывшему «министру» оккупационного «правительства ЛНР». Женщина еще в 2014 году поддержала РФ и стала работать на оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«Обвиняемая жительница Луганска, которая в 2014 году поддержала российскую агрессию и начала «строить карьеру» в «администрации» «ЛНР». Была «заместителем министра», участвовала в формировании оккупационных органов власти, создании «законодательства ЛНР» и внедрении на захваченной части Луганщины «рублевой зоны», — говорится в сообщении.



Она была объявлена ​​в общенациональный розыск.



В сентябре 2024 года коллаборантка добровольно заняла «должность» и.о. министра экономического развития «ЛНР». Однако уже в марте следующего года ее отстранили от должности.



Экс-чиновницу обвиняют в коллаборационной деятельности.



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении «главе муниципальной сельской администрации» оккупированного села Анадоль Донецкой области. Женщина активно сотрудничает с оккупантами.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»