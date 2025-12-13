Армия РФ за сутки убила трех человек и ранила 7 в Донецкой области

В Донецкой области за прошедшие сутки, 12 декабря, погибли трое человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 12 декабря россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Константиновке и 1 в Алексеево-Дружковке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 7 человек получили ранения.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3766 человек, получил ранения — 8581 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что ночью 12 декабря российская армия нанесла дроновые удары по энергетическим объектам в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»