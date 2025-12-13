Россияне массированно атаковали Украину: повреждены энергообъекты

Ночью 13 декабря массированно обстреляла энергетическую инфраструктуру в некоторых регионах Украины. В результате атаки обесточены потребители в шести областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«В ночь с 12 на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях», — говорится в сообщении.



В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.



Во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности промышленных потребителей и бизнеса.



Ранее мы писали, что ночью 12 декабря российская армия нанесла дроновые удары по энергетическим объектам в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»