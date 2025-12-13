Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области
13 декабря 2025, 10:57

Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 12 декабря, обстреляли ряд населенные пункты Донецкой области. Известно, что повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.

По словам Филашкина, под удары попали три района:

Покровский район. В Шаховской общине повреждены многочисленные дома.

Краматорский район. В Новоиверском Новодонецкой общине повреждено админздание и инфраструктура. В Алексеево-Дружковке 1 человек погиб, повреждены 2 дома и гараж, в Дружковке 6 человек ранены, повреждены 3 авто. В Константиновке 2 человека погибли и 1 ранен.

Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.

Ранее мы писали, что в  Донецкой области за прошедшие сутки, 12 декабря, погибли трое человек, также есть пострадавшие.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
все новости
11:53
Россияне массированно атаковали Одесскую и Николаевскую области: повреждены энергообъекты, есть пострадавшие
10:57
Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области
10:15
Россияне массированно атаковали Украину: повреждены энергообъекты
09:44
Армия РФ за сутки убила трех человек и ранила 7 в Донецкой области
22:30
Экс-чиновницу оккупационного «правительства ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы
21:08
Эвакуационное авто попало под обстрел в Донецкой области, собака получила ранения
20:02
ВСУ поразили состав боеприпасов в Донецкой области
19:30
В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Ярославской области РФ
19:12
Бои за Северск продолжаются, в городе фиксируют более полсотни россиян
18:45
Россия повредила гражданское судно в порту Черноморска. Зеленский показал последствия
18:25
В Белгороде РФ упала российская авиабомба, жителей эвакуировали
18:06
ССО поразили два судна РФ с оружием и техникой
17:46
Пропагандист РФ Соловьев заявил, что поднял триколор в центре Покровска
17:06
Украинская армия продвинулась в Мирнограде – ISW
16:49
Российские дроны ударили по Дружковке: шесть раненых
16:39
В РФ заявили, что может быть создана «демилитаризованная зона» на Донбассе
16:30
Украинские войска освободили несколько сел и зачистили кварталы на севере Купянска: более 200 оккупантов окружены
16:20
Бригада Богуна формирует два батальона беспилотных систем
16:08
Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети
15:51
Российские авиация и БПЛА ударили по Константиновке: значительные разрушения в жилом секторе, есть погибшие
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:26
Зеленский приехал в Купянск
15:24
Россия ударила по АЗС на Харьковщине: шесть раненых, один в реанимации
14:30
В Киеве задержали троих исполнителей теракта, убившего нацгвардейца
14:00
Мариупольца осудили в РФ на 18 лет после признания под давлением
13:23
Раненые оккупанты шли в атаку на костылях под Добропольем
13:09
В Одессе сотрудники ТЦК избили морпеха и защитника Мариуполя, который вернулся из плена – общественная организация
12:52
Украинские военные сбили российский FPV-дрон возле жилого района
12:09
Россия ночью дронами ударила по энергетике в Донецкой области: без света значительное количество потребителей
11:55
Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе — Le Monde
все новости
ВИДЕО
Пропагандист Владимир Соловьев приехал в Покровск. Фото: скриншот Пропагандист РФ Соловьев заявил, что поднял триколор в центре Покровска
12 декабря, 17:46
Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети Россияне ударили дронами по спорткомплексу в Шостке, где тренировались дети
12 декабря, 16:08
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС. Фото: скриншот ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
12 декабря, 15:49
Зеленский возле стеллы на въезде в город Купянск, Харьковской области. Зеленский приехал в Купянск
12 декабря, 15:26
Подозреваемые в теракте. В Киеве задержали троих исполнителей теракта, убившего нацгвардейца
12 декабря, 14:30
Оккупант на костылях. Раненые оккупанты шли в атаку на костылях под Добропольем
12 декабря, 13:23

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор