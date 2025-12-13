Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 12 декабря, обстреляли ряд населенные пункты Донецкой области. Известно, что повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары попали три района:



Покровский район. В Шаховской общине повреждены многочисленные дома.



Краматорский район. В Новоиверском Новодонецкой общине повреждено админздание и инфраструктура. В Алексеево-Дружковке 1 человек погиб, повреждены 2 дома и гараж, в Дружковке 6 человек ранены, повреждены 3 авто. В Константиновке 2 человека погибли и 1 ранен.



Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 12 декабря, погибли трое человек, также есть пострадавшие.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»