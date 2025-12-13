ССО уничтожили российских оккупантов на Покровском направлении. Фото: скриншот

В ночь на 12 декабря украинские военнослужащие поразили цели российских войск в Донецкой области с использованием ударных БПЛА FP-2. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



«На Покровском направлении ССО уничтожили два места накопления личного состава и техники противника, а в районе населенного пункта Авдеевское, произведено поражение состава боеприпасов и ГСМ 1435 мсп», — говорится в сообщении.



Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии.



Ранее мы писали, что пограничники подразделения «Феникс» в Донецкой области уничтожили сразу два РСЗО «Град» российских оккупантов. Точная работа бойцов превратила вражескую арту в кучу металлолома.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»