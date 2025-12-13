В Украину из Беларуси возвращаются 5 гражданских украинцев — Зеленский

Вернутся пять украинцев из Беларуси. Фото: Владимир Зеленский

Благодаря сотрудничеству с США удалось вернуть более сотни человек, среди которых пятеро украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия по освобождению находившихся в Беларуси гражданских. Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы соответствующая помощь была Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе», — написал глава государства.



Зеленский также поручил ГУР и всем службам максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло произойти освобождение.



По данным белорусского издания, Лукашенко помиловал 123 заключенных в Белоруссии. Все освобожденные — граждане разных стран, которые были осуждены за якобы «шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность».



Ранее мы писали, что 22 ноября Украине удалось ввернуть 31 гражданского, которые содержались на территории Беларуси.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»