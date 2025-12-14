Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
За сутки обстрелов в Донецкой области — один погибший, четверо ранены
14 декабря 2025, 09:36

За сутки обстрелов в Донецкой области — один погибший, четверо ранены

За 13 декабря в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Константиновке. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

За прошедшие сутки еще четыре человека получили ранения. Пострадавшие зафиксированы в Константиновке и Красноподолье.

Статистика потерь среди гражданских продолжает расти. По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения РФ в области погибли 3 767 мирных жителей, еще 8 585 человек получили ранения различной степени тяжести.

В администрации уточняют, что эти данные приведены без учета Мариуполя и Волновахи, где из-за временной оккупации точное количество жертв среди гражданского населения пока невозможно установить.

Скриншот

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что оккупанты стягивают дополнительные резервы в Покровск и Мирноград.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

ТЕГИ

Места
Константиновка Донецкая область Красноподолье
Прочее
Жертвы российские обстрелы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
все новости
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
13:25
Украинцев поставят на воинский учет автоматически — Кабмин
12:52
В результате авиаудара в Запорожье разрушены АТБ и автостоянка
11:37
Ночная атака дронами по Одесской области: утро с пунктами несокрушимости и БПЛА на побережье
10:38
Из Донецкой области за сутки эвакуировали 167 человек, из них — 25 детей
09:36
За сутки обстрелов в Донецкой области — один погибший, четверо ранены
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
16:59
В Украину из Беларуси возвращаются 5 гражданских украинцев — Зеленский
15:25
В 7 корпусе ДШВ отрицают заявление РФ об оккупации Покровска
14:46
Оккупанты стягивают дополнительные резервы в Покровск и Мирноград
13:53
ССО уничтожили российских оккупантов на Покровском направлении
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
12:59
РФ запустила дроны и ракеты: ПВО сбила 430 целей
11:53
Россияне массированно атаковали Одесскую и Николаевскую области: повреждены энергообъекты, есть пострадавшие
10:57
Российские оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области
10:15
Россияне массированно атаковали Украину: повреждены энергообъекты
09:44
Армия РФ за сутки убила трех человек и ранила 7 в Донецкой области
22:30
Экс-чиновницу оккупационного «правительства ЛНР» приговорили к 10 годам тюрьмы
21:08
Эвакуационное авто попало под обстрел в Донецкой области, собака получила ранения
20:02
ВСУ поразили состав боеприпасов в Донецкой области
19:30
В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Ярославской области РФ
19:12
Бои за Северск продолжаются, в городе фиксируют более полсотни россиян
18:45
Россия повредила гражданское судно в порту Черноморска. Зеленский показал последствия
18:25
В Белгороде РФ упала российская авиабомба, жителей эвакуировали
18:06
ССО поразили два судна РФ с оружием и техникой
17:46
Пропагандист РФ Соловьев заявил, что поднял триколор в центре Покровска
17:06
Украинская армия продвинулась в Мирнограде – ISW
16:49
Российские дроны ударили по Дружковке: шесть раненых
16:39
В РФ заявили, что может быть создана «демилитаризованная зона» на Донбассе
16:30
Украинские войска освободили несколько сел и зачистили кварталы на севере Купянска: более 200 оккупантов окружены
все новости
ВИДЕО
Последствия авиаудара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА В результате авиаудара в Запорожье разрушены АТБ и автостоянка
14 декабря, 12:52
Одесса после ночной атаки. Подвоз технической воды. Фото: из соцсетей Ночная атака дронами по Одесской области: утро с пунктами несокрушимости и БПЛА на побережье
14 декабря, 11:37
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
14 декабря, 08:54
В 7 корпусе ДШВ отрицают заявление РФ об оккупации Покровска. Фото: скриншот В 7 корпусе ДШВ отрицают заявление РФ об оккупации Покровска
13 декабря, 15:25
ССО уничтожили российских оккупантов на Покровском направлении. Фото: скриншот ССО уничтожили российских оккупантов на Покровском направлении
13 декабря, 13:53
Пропагандист Владимир Соловьев приехал в Покровск. Фото: скриншот Пропагандист РФ Соловьев заявил, что поднял триколор в центре Покровска
12 декабря, 17:46

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор