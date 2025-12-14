За сутки обстрелов в Донецкой области — один погибший, четверо ранены

За 13 декабря в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Константиновке. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



За прошедшие сутки еще четыре человека получили ранения. Пострадавшие зафиксированы в Константиновке и Красноподолье.

Статистика потерь среди гражданских продолжает расти. По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения РФ в области погибли 3 767 мирных жителей, еще 8 585 человек получили ранения различной степени тяжести.

В администрации уточняют, что эти данные приведены без учета Мариуполя и Волновахи, где из-за временной оккупации точное количество жертв среди гражданского населения пока невозможно установить.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что оккупанты стягивают дополнительные резервы в Покровск и Мирноград.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»