Украинцев поставят на воинский учет автоматически — Кабмин

Кабинет Министров Украины утвердил решение о введении автоматического воинского учета для граждан, достигших 18-летнего возраста. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале.



Как подчеркнули в ведомстве, «правительство приняло решение об автоматическом воинском учете граждан». Это означает, что с момента наступления совершеннолетия мужчины без дополнительных заявлений будут получать статус призывника.



В Минобороны выделили два ключевых аспекта нововведения. Первый — автоматическая постановка на учет мужчин при достижении 18 лет. Второй — возможность для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, оформлять или обменивать паспорт с одновременной автоматической постановкой на воинский учет.



В оборонном ведомстве уверены, что такой подход «обеспечивает государство актуальными и точными данными».

Напомним, правительство перевело воинский учет в электронный формат.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»