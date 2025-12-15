Российские беспилотники атаковали вокзал в Пятихатках: есть разрушения, жертв нет

Поврежденный ж/д вокзал в Пятихатках. Фото: «Укрзалізниця»

В ночь на 15 декабря Пятихатский железнодорожный вокзал в Днепропетровской области подвергся атаке российских беспилотников. Об этом сообщил председатель правления «Укрзализницы» Александр Перцовский.



По словам Перцовского, удар был нанесен по железнодорожному узлу, пассажиры и работники вокзала не пострадали. Во время атаки поезда были временно остановлены на безопасном расстоянии, а движение по маршруту вскоре восстановили.

Фотографии с места событий показывают сильные повреждения фасада здания и разбросанные вокруг пути осколки стекла и обломки. Особенно пострадал зал ожидания, где разрушения наиболее заметны.



«Враг бесится, что железную дорогу не способен остановить», — отметил Перцовский и поблагодарил всех, кто помогал оперативно восстановить инфраструктуру.



Состояние по времени движения поездов обновляется на сайте оператора.

Напомним, Силы противовоздушной обороны с вечера до утра 15 декабря уничтожили над Днепропетровщиной 22 российских беспилотника.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»